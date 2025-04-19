Комментатор Бебех предложил штрафовать тренеров за использование русского языка

На Украине предложили штрафовать футбольных тренеров за использование русского языка во время матча. С таким заявлением выступил украинский комментатор Роман Бебех, который подверг критике главного тренера киевского "Динамо" Александра Шовковского.
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