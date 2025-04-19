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Комментатор Бебех предложил штрафовать тренеров за использование русского языка

Комментатор Бебех предложил штрафовать тренеров за использование русского языка

На Украине предложили штрафовать футбольных тренеров за использование русского языка во время матча. С таким заявлением выступил украинский комментатор Роман Бебех, который подверг критике главного тренера киевского "Динамо" Александра Шовковского.

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