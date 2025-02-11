Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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  • фарид сабиров
    Кто бы сомневался , еще как побегут на перегонки спотыкаясь , темня друг друга.Увидите, сколько ...
  • Татьяна Гусева
    После того, как они закроют наш Русский дом в Баку, у нас есть все основания депортировать всех азеров на их историче...Внутренняя оккупа...
  • Татьяна Гусева
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Внутренняя оккупация: Азербайджан создал на территории РФ альтернативное государство со своим бизнесом, флагами, властными и силовыми структурами

Внутренняя оккупация: Азербайджан создал на территории РФ альтернативное государство со своим бизнесом, флагами, властными и силовыми структурами

БлокнотРУ Конфликт вокруг «Русского дома» в Азербайджане и уведомление со стороны Баку о прекращении деятельности Россотрудничества, как и остальные действия со стороны этого южного государства, почему-то принято считать, некоей демонстрацией претензий из-за катастрофы самолета AZAL в Казахстане.

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Комментарии
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Одиссей
И куда смотрит ФСБ? При КГБ-НКВД такое даже в теории было невозможно!
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5 час.
НБ
Нина Беспятова
Гнать надо, уже давно всех мигрантов с нашей земли. Понаехали и ведут себя нагло.
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1 час.
ТГ
Татьяна Гусева
После того, как они закроют наш Русский дом в Баку, у нас есть все основания депортировать всех азеров на их историческую родину.
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59 мин.
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