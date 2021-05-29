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Жесткая политика ЕС в отношении Минска нанесет удар только по страху белорусов

Жесткая политика ЕС в отношении Минска нанесет удар только по страху белорусов

После скандала, связанного с вынужденной посадкой самолета Ryanair в Минске и закрытии воздушного пространства для Республики Беларусь, многих жителей отрезвят антибелорусские санкции, считает доцент Финансового университета при Правительстве РФ.

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