Жесткая политика ЕС в отношении Минска нанесет удар только по страху белорусов

После скандала, связанного с вынужденной посадкой самолета Ryanair в Минске и закрытии воздушного пространства для Республики Беларусь, многих жителей отрезвят антибелорусские санкции, считает доцент Финансового университета при Правительстве РФ.
После скандала, связанного с вынужденной посадкой самолета Ryanair в Минске и закрытии воздушного пространства для Республики Беларусь, многих жителей отрезвят антибелорусские санкции, считает доцент Финансового университета при Правительстве РФ.
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