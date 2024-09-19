Во Владимире не нашли перевозчика на муниципальные маршруты

Во Владимире не нашли перевозчика на городские маршруты, а потому власти открыли новый конкурс. Сумма договора осталась прежней - 420 тысяч рублей, что значительно ниже стоимости самих автобусов, приобретенных муниципалитетом за 300 миллионов рублей в июне.