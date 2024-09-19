НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Владимирские новости

1 подписчик

Во Владимире не нашли перевозчика на муниципальные маршруты

Во Владимире не нашли перевозчика на муниципальные маршруты

Во Владимире не нашли перевозчика на городские маршруты, а потому власти открыли новый конкурс. Сумма договора осталась прежней - 420 тысяч рублей, что значительно ниже стоимости самих автобусов, приобретенных муниципалитетом за 300 миллионов рублей в июне.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх