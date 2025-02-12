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Пьянич рассказал, как прошли сборы ЦСКА

Пьянич рассказал, как прошли сборы ЦСКА

Боснийский полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич заявил, что футболисты московского клуба провели очень хороший сбор в Абу-Даби.

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