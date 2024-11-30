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Марочко заявил о попытках Киева сдержать продвижение ВС России у Стельмаховки

Марочко заявил о попытках Киева сдержать продвижение ВС России у Стельмаховки

Вооруженные силы Украины (ВСУ) наращивают группировку западнее Стельмаховки Луганской народной республики (ЛНР) и безуспешно пытаются сдержать продвижение российских военнослужащих на данном участке фронта, заявил военный эксперт Андрей Марочко.

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