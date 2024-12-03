Всеволод Мохирев рассказал о вызовах и решениях для Хабаровского края

Всеволод Мохирев — общественник и известный спортсмен, имеет богатый опыт работы в исполнительной власти – работал в правительстве Хабаровского края на руководящих должностях и в департаменте по реализации общественных проектов при полномочном представителе Президента РФ в ДФО, где также занимался социальными вопросами.