Всеволод Мохирев рассказал о вызовах и решениях для Хабаровского края

Всеволод Мохирев — общественник и известный спортсмен, имеет богатый опыт работы в исполнительной власти – работал в правительстве Хабаровского края на руководящих должностях и в департаменте по реализации общественных проектов при полномочном представителе Президента РФ в ДФО, где также занимался социальными вопросами.
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