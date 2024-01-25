В Москве люди с инвалидностью жалуются, что не могут получить абсорбирующее белье

С начала 2024 года в Москве должны были заработать онлайн-заказ и курьерская доставка для получения белья, однако, как рассказал один из слушателей Business FM, новым сервисом воспользоваться не получается.
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