Политнавигатор
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политнавигатор

863 подписчика

Нацист Михальчишин: «Какие границы-91? Как бы Хельсинки и Варшава не вернулись в Россию»

Нацист Михальчишин: «Какие границы-91? Как бы Хельсинки и Варшава не вернулись в Россию»

В войне с Россией Украина не может думать ни о чем другом, кроме как о выживании. Об этом в эфире канала «Апостроф ТВ» заявил экс-депутат ВР от запрещенной в РФ партии «Свобода», бывший советник главы СБУ, неонацист Юрий Михальчишин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
iv
igor vinogradov
сапсэм балной...
Ответить
4 н.