Нацист Михальчишин: «Какие границы-91? Как бы Хельсинки и Варшава не вернулись в Россию»

В войне с Россией Украина не может думать ни о чем другом, кроме как о выживании. Об этом в эфире канала «Апостроф ТВ» заявил экс-депутат ВР от запрещенной в РФ партии «Свобода», бывший советник главы СБУ, неонацист Юрий Михальчишин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».