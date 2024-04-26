Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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  • ВАРЯГ РУС
    Комментарии здравые. Но и наш Президент несколько раз подчёркивал, что информация для образованных,  умеющих думать. ...Путин объясняет а...
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    Зато у них демократия и весь мир с ними. И безвиз можно поехать куда хочешь 😁«Мы жрали снег». ...
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Кучно пошли: в ряде российских регионов задержаны граждане, завербованные украинскими спецслужбами

Кучно пошли: в ряде российских регионов задержаны граждане, завербованные украинскими спецслужбами

В Брянске сотрудниками ФСБ предотвращен теракт – задержан гражданин России, исповедующий украинскую националистическую идеологию, который по заданию представителей запрещенной в Российской Федерации террористической организации принимал участие в подготовке диверсионно-террористического акта.

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