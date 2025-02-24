Рязанцы начнут иначе платить за отопление с 1 марта

Это может напрямую повлиять на дома, введённые в эксплуатацию до 2013 года. В частности, в их данных ЕГРН в качестве жилой площади может указываться балкон и лоджия, потому что раньше площади помещений рассчитывались иначе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии