Смертельная доза алкоголя: хирург Умнов рассказал, что литр выпитый за час приведет к смерти Ольга БезродняяВрач-хирург Александр Умнов в своем недавнем заявлении предупредил об опасностях чрезмерного употребления алкоголя, заявив, что литр водки может стать смертельно опасной дозой.
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