Пять человек погибли в ДТП с автобусом на сибирской трассе Водитель легковушки нарушила правила обгона и не справилась с управлением Пять человек погибли при столкновении легковушки с автобусом в Кемеровской области, сообщили в полиции Кузбасса.
Пять человек погибли в ДТП с автобусом на сибирской трассе Водитель легковушки нарушила правила обгона и не справилась с управлением Пять человек погибли при столкновении легковушки с автобусом в Кемеровской области, сообщили в полиции Кузбасса.
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