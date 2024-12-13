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Мы соседи по планете

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10 завораживающих фото из Финляндии

10 завораживающих фото из Финляндии

Финская Лапландия известна всему миру в первую очередь как родина Санта Клауса. Однако в этом чудесном краю есть еще одна уникальная особенность — это лес, который зимой превращается в абсолютно нереальные, загадочные фигуры.

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