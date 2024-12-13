10 завораживающих фото из Финляндии

Финская Лапландия известна всему миру в первую очередь как родина Санта Клауса. Однако в этом чудесном краю есть еще одна уникальная особенность — это лес, который зимой превращается в абсолютно нереальные, загадочные фигуры.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии