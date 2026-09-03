Вопреки опасениям, теплозащита лунного корабля Orion получила высокую оценку экспертов

Теплозащитный экран космического корабля Orion / © Lockheed Martin Абляционный теплозащитный экран, который при входе в атмосферу должен обугливаться, поглощая огромное количество тепла и защищая экипаж, неожиданно потерял крупные фрагменты материала во время испытательного полета в конце 2022 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии