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Закон и Порядок

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Патриарх Кирилл сделал странное заявление: русским может считаться только тот, кто ходит в храм?

Патриарх Кирилл сделал странное заявление: русским может считаться только тот, кто ходит в храм?

Политика просто с Игорем Таланцевым Я хорошо отношусь к Патриарху Кириллу. Но его свежее заявление меня просто потрясло.

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Комментарии
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Nikita Kopitov
Гундяев, это современный Никон....
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18 час.
Maxim Yushkin
👎 Вы ему льстите. Мелковат он и для &quot;Никона&quot;, и для &quot;Аввакума&quot;. Максимум- тянет на старообрядческого старосту петровского времени, что паству &quot;в огне спасёт&quot; (сожжёт в церкви), а сам &quot;пожитки&quot; их прихватит, и пойдёт других &quot;спасать&quot;... 😟
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3 час.
Сергей Шевцов
Хочу добавить: страна под названием &quot;Греция&quot;появилась на английских картах мира в 1870 году, и с этого же года в Этруссии стал насаждаться &quot;греческий&quot;язык, а не желающие его изучать, в количестве 150000 человек, были уничтожены... Сообщать об этом Миру англосаксы не стали, да и данные сведения весьма сложно раскопать.
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44 мин.

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