Патриарх Кирилл сделал странное заявление: русским может считаться только тот, кто ходит в храм?

👎 Вы ему льстите. Мелковат он и для "Никона", и для "Аввакума". Максимум- тянет на старообрядческого старосту петровского времени, что паству "в огне спасёт" (сожжёт в церкви), а сам "пожитки" их прихватит, и пойдёт других "спасать"... 😟

Сергей Шевцов

Хочу добавить: страна под названием "Греция"появилась на английских картах мира в 1870 году, и с этого же года в Этруссии стал насаждаться "греческий"язык, а не желающие его изучать, в количестве 150000 человек, были уничтожены... Сообщать об этом Миру англосаксы не стали, да и данные сведения весьма сложно раскопать.