Белоусов возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Артем Геодакян/ТАСС Министр обороны РФ Андрей Белоусов и главы иностранных делегаций возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Александровском саду в преддверии 80-летия Победы, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
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