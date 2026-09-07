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Ла Лига. «Эльче» — «Реал Сосьедад». Прямая трансляция

Ла Лига. «Эльче» — «Реал Сосьедад». Прямая трансляция

Сегодня, 7 сентября, состоится матч 4-го тура испанской Ла Лиги между «Реалом Сосьедад» и «Эльче».Сегодня, 7 сентября, состоится матч 4-го тура испанской Ла Лиги между «Реалом Сосьедад» и «Эльче».

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