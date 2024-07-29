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Радимов о «Пари НН» в РПЛ: «Лучше бы они вылетели, очистились, но поняли, что надо по-другому вести дела. Невозможно играть в такой футбол с такими исполнителями, Илич мучается»

Команда под руководством главного тренера Саши Илича проиграла оба матча на старте сезона. В первом туре нижегородцы проиграли «Рубину» (2:4), во втором уступили ЦСКА (0:3).

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