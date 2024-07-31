Рабочие руки на предприятиях Юго-Восточного округа нарасхват

В центре «Профессии будущего» помогут получить востребованную специальность О том, какие специальности сейчас наиболее востребованы и где можно бесплатно на них выучиться, «ЮВК» рассказал руководитель службы занятости населения г.
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