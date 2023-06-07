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Кабачки у меня не задерживаются готовлю из них закуску: кабачки "особенные"

Кабачки у меня не задерживаются готовлю из них закуску: кабачки "особенные"

✅ Сегодня хочу поделиться рецептом кабачков "Особенные". Считаю, что это название они получили по праву, получается вкуснейшая закуска, чем дольше стоит тем становится вкуснее Рецепт: кабачки – 2-3 шт (700 гр) сок лимона -3-4 ст.

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