Экс-агент MI6 Крук: главная цель Нетаньяху – втянуть США в войну

Главной целью премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху является втягивание Соединенных Штатов в войну, заявил бывший британский дипломат и экс-сотрудник MI6 Аластер Крук в эфире YouTube-канала Judge Napolitano – Judging Freedom.
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