Zero Hedge
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Zero Hedge

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"Something's Going To Happen": DHS Chief Says Lefty Ilhan Omar "Married Her Brother", Floats Deportation

"Something's Going To Happen": DHS Chief Says Lefty Ilhan Omar "Married Her Brother", Floats Deportation Homeland Security Secretary Markwayne Mullin said "something's going to happen" in an ongoing investigation involving unhinged leftist Rep.

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