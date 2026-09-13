"Something's Going To Happen": DHS Chief Says Lefty Ilhan Omar "Married Her Brother", Floats Deportation Homeland Security Secretary Markwayne Mullin said "something's going to happen" in an ongoing investigation involving unhinged leftist Rep.
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