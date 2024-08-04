На Полесье памятник Ленину переделали в Кобзаря

Медное покрытие скульптуры сняли и продали Над селом Котлярка в эти дни потешается вся Украина. Местная сельская рада, желая сэкономить казённые средства, попыталась «апгрейдить» не абы кого, а самого Ленина.
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