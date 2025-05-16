Команде «Марафон-Тула» — 8 лет!

Поздравляем команду «Марафон-Тула» с 8-летием! Сегодня команда отмечает свой 8-й день рождения! В «Марафон-Туле» собраны не только талантливые гонщики, среди которых призер Олимпийских игр, победители и призеры чемпионатов мира, Европы и России среди взрослых и юниоров, но и работают высококлассные тренеры и специалисты! Федерация велосипедного спорта России поздравляет «Марафон-Тулу» с этой знаменательной датой! За эти.