Вместо глобального потепления на Земле может наступить глобальное похолодание

Самое время начинать переселяться куда-нибудь на юг.Человечество само может спровоцировать резкое похолоданиеТа самая пресловутая ядерная зима стала весьма распространённым понятием, описывающим ожидаемый эффект глобального похолодания.
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