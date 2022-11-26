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Марюс Григонис не готов играть из-за проблем со спиной

Защитник «Панатинаикоса» Марюс Григонис выбыл из строя из-за проблем со спиной. Григонис получил травму 18 ноября во время матча Евролиги с «Фенербахче».

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