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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Министр спорта Татарстана о Гран-при России в Казани: «Мы всегда готовы принять большие соревнования. Ждем элиту фигурного катания на турнире»

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов заявил, что в Казани готовы провести этап Гран ‑при России по фигурному катанию.

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