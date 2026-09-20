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Царьград

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Пожар в Анапе после ДТП охватил 1500 кв. м и локализован

Пожар в Анапе после ДТП охватил 1500 кв. м и локализован

Пожар, вспыхнувший в торговых павильонах в Анапе, локализован. Об этом проинформировали в МЧС России, уточнив, что площадь возгорания составила 1500 квадратных метров.

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