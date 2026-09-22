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Спорт Уик-Энд

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Мирра Андреева узнала соперницу в поединке за выход в четвертьфинал «пятисотника» в Сингапуре. Прозорова одержала дважды волевую победу

Мирра Андреева узнала соперницу в поединке за выход в четвертьфинал «пятисотника» в Сингапуре. Прозорова одержала дважды волевую победу

На этой неделе продолжается некоторое турнирное затишье в теннисном мире. Это связано и с отдыхом многих ведущих спортсменов после US Open, и проведением командных кубков.

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