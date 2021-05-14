Палестино-израильский конфликт помог Нетаньяху удержаться в кресле премьера

Иерусалим, 14 мая. Лидер израильской партии «Новые правые» Нафтали Бенет отказался от идеи объединения с главой партии «Еш Атид» Яиром Лапидом, так как новая коалиция должна была бы включить в себя депутатов из арабских партий, в частности — РААМ.