Financial Times: Москва и Киев проводят переговоры о прекращении поражения энергетических объектов

Британское издание Financial Times со ссылкой на источники сообщило, что Россия и Украина при посредничестве Катара начали «предварительные переговоры» о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре друг друга.
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