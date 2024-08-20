Мотострелки армейского корпуса ВВО на Сахалине оттачивают навыки захвата опорных пунктов условного противника

Во время отработки данных вопросов мотострелки ведут огонь, из различных положений, прикрывая друг друга из всех имеющихся огневых средств: автоматов АК-47, пулеметов Калашникова и ручных наступательных гранат.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии