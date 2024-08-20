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Закон, порядок, государство

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Мотострелки армейского корпуса ВВО на Сахалине оттачивают навыки захвата опорных пунктов условного противника

Мотострелки армейского корпуса ВВО на Сахалине оттачивают навыки захвата опорных пунктов условного противника

Во время отработки данных вопросов мотострелки ведут огонь, из различных положений, прикрывая друг друга из всех имеющихся огневых средств: автоматов АК-47, пулеметов Калашникова и ручных наступательных гранат.

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