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Елена Вайцеховская: «Над иностранными спортивными парами мы с высоты отечественного катания стебались весь сезон, но сейчас там происходит импортозамещение»

Журналист Елена Вайцеховская оценила уровень конкуренции на международных турнирах в парном катании. Накануне японский дуэт Рику Миура – Рюичи Кихара выиграл короткую программу на чемпионате четырех континентов в Колорадо-Спрингс.

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