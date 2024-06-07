Победительницей конкурса красоты во Флориде стала 23-летняя плюс-сайз модель Сара Милликен. «Брекеты, очки, проблемы с кожей, разный рост, вес и внешний вид — все это часть вас, особенного и уникального человека, которого мы хотим прославить», — сообщили организаторы мероприятия.
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