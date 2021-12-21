В МИД РФ назвали недопустимым размещение инфраструктуры НАТО на Украине и в Грузии

Россия ни при каких условиях не допустит размещения инфраструктуры НАТО на территории Украины и Грузии, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
Россия ни при каких условиях не допустит размещения инфраструктуры НАТО на территории Украины и Грузии, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
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