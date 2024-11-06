РЖД хотят стать агентом. Схема монополии по предоставлению вагонов операторам за процент выглядит миролюбиво только на первый взгляд

В последней декаде октября этого года в отрасли железнодорожных перевозок происходят события, дальнейшее развитие которых может полностью поменять картину операторского рынка или даже отчасти прекратить существование такового.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии