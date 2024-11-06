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Вгудок

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Свежие комментарии

  • виталий глимаков
    уже поделили и распилилиЕвропа отказывает...
  • дмитрий чагин
    😜дело Остапа Бендера живёт и процветает! Нью-Москва и Старые Васюки😂🤣😅Европа отказывает...
  • bs59
    интересно как эти еврокретины будут что то везти через российский мариуполь одессу ?молдавия станет тупиком! я хренею...Европа отказывает...

РЖД хотят стать агентом. Схема монополии по предоставлению вагонов операторам за процент выглядит миролюбиво только на первый взгляд

РЖД хотят стать агентом. Схема монополии по предоставлению вагонов операторам за процент выглядит миролюбиво только на первый взгляд

В последней декаде октября этого года в отрасли железнодорожных перевозок происходят события, дальнейшее развитие которых может полностью поменять картину операторского рынка или даже отчасти прекратить существование такового.

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