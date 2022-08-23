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Военный эксперт Леонков объяснил успех наступления союзных сил в Донбассе

Военный эксперт Леонков объяснил успех наступления союзных сил в Донбассе

Эксперт в военной сфере Алексей Леонков сообщил о том, что именно является причиной столь быстрых и эффективных наступательных действий, которые показали военнослужащие Вооружённых Сил Российской Федерации и Народных Милиций республик Донбасса.

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