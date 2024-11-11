Экс-глава Гагаузии Влах назвала диктатурой запрет на вещание СМИ в Молдавии

Бывшая глава Гагаузии и кандидат в молдавские президенты в первом туре недавно прошедших выборов Ирина Влах назвала запрет на вещание СМИ в Молдавии диктатурой, подчеркнув, что целью новой партии «Сердце Молдовы» является освобождение страны от режима президента Майи Санду.
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