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Экс-глава Гагаузии Влах назвала диктатурой запрет на вещание СМИ в Молдавии

Экс-глава Гагаузии Влах назвала диктатурой запрет на вещание СМИ в Молдавии

Бывшая глава Гагаузии и кандидат в молдавские президенты в первом туре недавно прошедших выборов Ирина Влах назвала запрет на вещание СМИ в Молдавии диктатурой, подчеркнув, что целью новой партии «Сердце Молдовы» является освобождение страны от режима президента Майи Санду.

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