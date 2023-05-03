Ушел из жизни актер Михаил Бескоровайный

В Москве умер актер Михаил Бескоровайный. Артист, получивший известность по ролям в популярных сериалах «Кухня», «Моя прекрасная няня», «Час Волкова» и «Марш Турецкого», скончался в ночь на первое мая в своей квартире на Балаклавском проспекте в районе Чертаново Северное.
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