Внезапную смерть актера Черных прокомментировал Народный артист Калягин

Александр Александрович Калягин, народный артист России, создатель и художественный руководитель московского театра “Et Cetera”, тепло вспоминает своего актера Алексея Черных, называя его одним из самых талантливых артистов, с которыми ему пришлось сотрудничать.
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