Мировое обозрение

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Израиль выпустил ракету по сирийскому аэродрому, есть раненые

Израиль выпустил ракету по сирийскому аэродрому, есть раненые

В пятницу вечером был нанесен ракетный удар по сирийскому аэродрому, который находится в районе размещения военной базы США и сил западной коалиции.

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