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Свежие комментарии

На выдвижение в президенты есть уже более 30-ти претендентов

Число претендентов на выдвижение в президенты России уже превысило 30 человек. Об этом пишет ТАСС. Выдвижение кандидатов от партий возможно до 1 января 2024 года, самовыдвижение – до 27 декабря 2023 года.

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