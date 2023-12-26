На выдвижение в президенты есть уже более 30-ти претендентов

Число претендентов на выдвижение в президенты России уже превысило 30 человек. Об этом пишет ТАСС. Выдвижение кандидатов от партий возможно до 1 января 2024 года, самовыдвижение – до 27 декабря 2023 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии