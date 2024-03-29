Плынгэу подтверждает, что обсуждались кандидатуры Слусаря и Цыку на пост президента

Председатель партии «Платформа достоинства и правды» Дину Плынгэу подтверждает, что кандидатуры Александра Слусаря и Октавиана Цыку были приняты во внимание для выдвижения на осенних президентских выборах от объединенного блока, созданного Партией перемен, Партией «Платформа достоинства и правды» и Лигой городов и коммун.
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