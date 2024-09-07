McAfee предупреждает, что новая вредоносная программа SpyAgent нацелена на личные ключи пользователей Android

Появилась новая опасная вредоносная программа SpyAgent, которая, по данным компании McAfee, представляет значительную угрозу для пользователей Android-смартфонов, поскольку ее целью являются приватные ключи, хранящиеся в скриншотах и изображениях.
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