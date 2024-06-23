Газовый хаб или геополитическая ловушка? Что ждет Эрдогана на встрече с Путиным в Казахстане

2 дня назад 2,4K прочитали Всем привет, дорогие друзья! Как же забавно наблюдать за этим геополитическим балетом с участием наших уважаемых турецких партнеров! Кажется, наш дорогой Эрдоган снова решил примерить на себя роль великого манипулятора, пытаясь усидеть сразу на нескольких стульях.
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