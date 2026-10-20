С начала 2026 года региональное отделение Социального фонда перечислило 4 467 жителям Владимирской области единовременные выплаты пенсионных накоплений, средний размер которых составил около 82 тысяч рублей.
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