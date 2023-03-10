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Буцаев об 1-4 от «Локомотива»: «Витязь» был близок, чтобы вернуться в серию. Могу только гордиться командой»

Главный тренер «Витязя» оценил вылет из 1-го раунда Кубка Гагарина от «Локомотива». Подмосковный клуб уступил ярославцам (1:2 ОТ) в 5-м матче, проиграв серию со счетом 1-4.

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