Переговоры России и США пройдут в Саудовской Аравии

Трамп сообщил, что переговоры с Путиным, вероятно, пройдут на территории Саудовской Аравии.Европа как регион нейтральных площадок из раскладов выбыла, поэтому роль Швейцарии и Австрии нынче играют Саудовская Аравия и ОАЭ, которые с удовольствием заняли освободившиеся места посредников.
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