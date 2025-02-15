Харрис начала собирать деньги на борьбу с политикой Трампа

Сбор средств для борьбы с политикой действующей администрации президента США Дональда Трампа и укрепления позиций Демократической партии начала бывшая вице-президент Камала Харрис, проигравшая ему выборы в 2024 году.
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